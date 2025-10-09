Recadrage : Kevin Durant demande à Ace Bailey de la fermer

Kevin Durant et Ace Bailey ont une une première interaction en NBA assez... piquante, lors du match de pré-saison entre Houston et Utah.

Ace Bailey a cité Kevin Durant parmi ses modèles en NBA, au moment d'arriver lui-même dans la ligue. Le n°4 de la Draft 2025, qui porte les couleurs du Utah Jazz, a fait une première rencontre assez pimentée avec KD, cette nuit, lors du match de pré-saison entre les Rockets et le Jazz (victoire 140-127 des Texans).

Lors d'une interaction au moment où le nouvel ailier de Houston s'apprêtait à tirer un lancer franc, il a clairement montré son agacement face à la langue un peu trop pendue du rookie sorti de Rutgers.

"Tu es nouveau ici. Tu es tout neuf, garçon. Pourquoi est-ce que tu parles, bordel ? Va poser ton cul", peut-on lire sur les lèvres de Kevin Durant.

Le double MVP des Finales NBA a lui fait sa première apparition avec Houston et a inscrit 20 points à 7/10 en 23 minutes de jeu. Ace Bailey, pour sa part, a fait une belle impression en dehors de son côté trop bavard. Le rookie d'Utah a compilé 25 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et un contre en 31 minutes et à 11/16.

“You’re new here. You brand new here boy. Why yo a** talkin… sit your a** down.” KD had some words for Ace Bailey 👀 pic.twitter.com/RjRmV6VsZF — Underdog (@Underdog) October 9, 2025

Un temps annoncé comme un top 3 garanti dans la Draft 2025, Ace Bailey a vu sa cote chuter en raison de quelques choix discutables avant le jour J. Depuis, il a apparemment changé d'agent et de conseiller, ce qui est une bonne nouvelle pour le Jazz, qui a misé sur lui.

A'ja Wilson arrache le game 3, le titre tend les bras à Las Vegas