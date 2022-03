Kevin Durant et les Nets voulaient faire taire le public de Philly, mission réussie

Le public de Philadelphia attendait ce moment avec impatience. Voilà des semaines, et même des mois, que les supporteurs se préparaient à réserver un accueil particulièrement tendu à Ben Simmons. Encore plus depuis son transfert vers les Brooklyn Nets. Si l’Australien n’était pas présent sur le terrain en raison d’une blessure au dos, il ne s’est pas défilé. Il s’est pointé pour assister au choc entre les deux candidats au titre depuis le banc de touche. Avec ses nouveaux coéquipiers.

Ben Simmons has taken the floor in Philly. pic.twitter.com/UCMJqkqifH

— Nets Videos (@SNYNets) March 10, 2022