Kevin Durant, un outsider à surveiller avec attention pour son trade

Sans attirer une grande attention, une équipe reste active et bien placée pour un trade concernant l'ailier des Brooklyn Nets Kevin Durant.

Il ne s'agit pas d'un secret, le marché se révèle très difficile pour Kevin Durant. Plusieurs équipes se sont cassées les dents sur ce dossier en raison de la gourmandise des Brooklyn Nets. Car malgré sa demande de trade, l'ailier, sous contrat jusqu'en 2026, ne sera bien évidemment pas bradé.

Depuis le début de ce feuilleton, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder a dévoilé ses préférences : les Phoenix Suns et le Miami Heat. Mais les deux formations semblent dans l'incapacité de contenter les Nets. Les Boston Celtics ont formulé une belle proposition autour de Jaylen Brown, mais toujours insuffisante.

Face à cette situation, une équipe reste à surveiller : les New Orleans Pelicans. D'après les informations du New York Daily News, les Pelicans se montrent toujours actifs sur le dossier KD. Et surtout, ils disposent des atouts pour faire réfléchir les Nets.

En effet, une offre autour de Brandon Ingram, Herbert Jones, Devonte' Graham, Jose Alvarado et plusieurs picks peut séduire Brooklyn. Mais les dirigeants de New Orleans ont-ils l'envie de sacrifier autant pour Kevin Durant ?

La réponse à cette question peut dépendre de la position du joueur de 33 ans. A-t-il l'envie de jouer en Louisiane ? Car les Pelicans auront besoin de garanties sur sa motivation avant d'éventuellement passer à l'offensive.

