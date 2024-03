Kevin Durant croit vraiment au potentiel des Suns

Jusqu'à maintenant, les Phoenix Suns connaissent une saison régulière mouvementée. Souvent handicapée par des blessures, la franchise de l'Arizona a du mal à trouver son rythme de croisière. Si Kevin Durant se maintient à un excellent niveau, le collectif des Suns reste irrégulier.

Actuellement à la 6ème position de la Conférence Ouest, Phoenix se trouve à la lutte pour une place directe en Playoffs. Et de son côté, KD n'oublie pas les ambitions initiales de cette équipe autour de son trio avec Devin Booker et Bradley Beal.

"Je crois en cette équipe et nous croyons les uns dans les autres. Oui, jouer avec Brad et Book est nouveau, mais en ce qui concerne le jeu lui-même, j'ai tout vu dans cette ligue. J'ai déjà eu cette opportunité. Je veux juste nous voir continuer à grandir en tant qu'équipe.

J'aime notre alchimie. Pas seulement nous trois, mais toute l'équipe. Je pense que nous commençons à construire quelque chose et à former une identité. Et cela prend du temps et des répétitions. Notre staff fait du bon travail.

Je ne promets rien, mais j'ai confiance en nos chances contre n'importe qui", a jugé Kevin Durant pour le Bleacher Report.

Pour le coup, dans un format de Playoffs, les Suns ne seront effectivement pas un cadeau. Mais derrière Kevin Durant, le collectif de Phoenix va devoir se développer pour représenter un véritable danger.

