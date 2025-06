Kevin Durant, une prolongation pour finir aux Rockets ?

L'ailier Kevin Durant et les Houston Rockets travaillent sur une prolongation jusqu'au terme de sa carrière.

Entre Kevin Durant et les Houston Rockets, il s'agit seulement d'une question de temps avant de s'accorder sur une prolongation. Il s'agit de la suite logique après le trade réalisé par la franchise texane pour le récupérer en provenance des Phoenix Suns. Surtout que les Rockets figuraient dans la liste de ses destinations préférées.

Mais pour combien de temps ? A 36 ans, KD, sous contrat jusqu'en 2026, recherche un bail jusqu'à sa retraite ! Et d'après les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, les deux parties collaborent pour trouver le bon deal.

"L'objectif actuel de Kevin Durant et des Rockets est de le voir prendre sa retraite à Houston. Ils vont discuter d'une prolongation de contrat pendant l'intersaison et trouver un terrain d'entente. D'après ce que j'ai compris, Kevin Durant a été ravi d'aller à Houston pour jouer avec Alperen Sengun, Amen Thompson, Jabari Smith et Reed Sheppard.

Ils ont tellement de jeunes joueurs - Tari Eason également - et Ime Udoka est un entraîneur qu'il connaît très bien pour l'avoir côtoyé au sein de Team USA et aux Nets. Il y a un grand respect mutuel, un profond respect. L'enthousiasme est total", a assuré l'insider.

Bien évidemment, un accord financier reste à trouver. Mais Houston a réalisé ce trade en étant prêt à le payer. Actuellement, Kevin Durant se retrouve éligible à une prolongation à 112 millions de dollars sur 2 ans. Il peut aussi attendre six mois pour une extension à 124 millions de dollars sur 2 ans.

Les Rockets vont donc devoir sortir le chéquier.

🎙️ Kevin Durant fait-il des Rockets un favori ?