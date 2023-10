L'an dernier, Kevin Durant a quitté les Brooklyn Nets pour les Phoenix Suns. Un départ de l'ailier après le trade Kyrie Irving. Mais l'histoire de KD aux Nets aurait-elle pu prendre une tournure différente ?

D'après les informations du New York Post, il se dit que le joueur de 35 ans, même sans Irving, aurait pu envisager un avenir à Brooklyn. Mais seulement si Ben Simmons avait été en bonne santé l'an dernier.

Mais avec les nombreux problèmes physiques connus par l'Australien, KD n'a pas réussi à se projeter chez les Nets. Peut-on vraiment croire que la collaboration entre Durant et Brooklyn tenait seulement à l'état de santé de Simmons ?

Pour rappel, avec des tensions entre les deux camps, Durant avait déjà réclamé son départ lors de l'été 2022. Finalement, il avait accepté de revenir sur sa décision... avant de mettre les voiles pour les Suns en février.

Et le souci semblait plus sérieux que seulement la forme de Ben Simmons. Pour Kevin Durant, il voulait surtout se retrouver au coeur d'un projet ambitieux capable de viser le titre NBA. Ce qu'il a trouvé du côté des Phoenix Suns avec Devin Booker et Bradley Beal.

