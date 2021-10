Kevin Durant, Rick Carlisle « choqué » par les arbitres !

Kevin Durant a eu un coup de sang. Lors de la victoire des Brooklyn Nets contre les Indiana Pacers (105-98), l'ailier aurait pu (et dû) être expulsé. En effet, lors du troisième quart-temps, après une faute, il a envoyé le ballon dans les tribunes.

Selon le règlement, les arbitres auraient dû l'envoyer aux vestiaires. Mais finalement, la superstar a simplement écopé d'une faute technique. Une décision incompréhensible pour l'entraîneur des Pacers Rick Carlisle.

"Je pense avoir vu Kevin Durant enrouler et lancer la balle à la main, 10 ou 15 rangs dans les tribunes. Et ne pas se faire éjecter. Je pense que c'est ce que j'ai vu. Et donc c'était choquant. Je ne vais pas partager les explications des arbitres parce que je ne veux pas les embarrasser.

On peut comprendre la frustration de l'ex-coach des Dallas Mavericks. Sur ce coup, Kevin Durant a clairement profité de son statut de superstar pour bénéficier de la clémence des arbitres.

KD got called for a tech after throwing the ball into the stands 😳 pic.twitter.com/w9r1tReT1J

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 30, 2021