Kevin Durant et les Rockets, le plan n’a pas changé

Les Houston Rockets et Kevin Durant devraient parvenir à s'entendre pour une prolongation du contrat de l'ailier.

Cet été, les Houston Rockets ont réalisé un trade ambitieux pour mettre la main sur Kevin Durant. Pour récupérer l'ailier en provenance des Phoenix Suns, les Texans ont sacrifié Jalen Green, Dillon Brooks, le #10 pick de la Draft NBA 2025 et 5 picks du second tour de la Draft.

Après un tel mouvement, la franchise compte bien évidemment sur KD pour passer un cap. Et elle n'envisage pas une collaboration de seulement un an avec lui. Sous contrat jusqu'en 2026, Durant devrait donc prolonger chez les Rockets.

Il s'agit, sans surprise, de la tendance sur ce dossier. Selon les informations de l'insider Jake Fischer, un accord entre les deux parties est probable. Les deux camps ont l'envie de trouver un terrain d'entente.

A 36 ans, Durant se retrouve éligible à un deal à 122 millions de dollars sur deux ans. Avec le jeu des négociations, Houston a certainement l'espoir de le conserver sans lui donner le maximum et ainsi conserver de la flexibilité sur le plan financier.

En tout cas, malgré la sérieuse blessure de Fred VanVleet, les Rockets restent ambitieux. Et il n'est pas question de freiner le développement du projet autour d'Alperen Sengun et d'Amen Thompson. Et pour Kevin Durant, il s'agit probablement de son dernier gros deal en NBA.

