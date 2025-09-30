Kevin Durant se voit déjà s’engager avec les Rockets

Les Houston Rockets ont dégainé pour Kevin Durant malgré le fait que son contrat arrive à expiration à l’issue de la saison à venir. Théoriquement, le double champion NBA peut tester le marché et s’engager où il le souhaite en 2026. Mais il n’est pas arrivé dans le Texas par hasard. KD a donné quelques directives aux Phoenix Suns, son ancienne franchise, avant d’être tradé. Il souhaitait atterrir dans l’une des destinations de son choix et il a obtenu gain de cause. Les Rockets n’auraient pas non plus sacrifié des assets sans avoir la conviction qu’il serait à même de conserver leur nouvelle star.

Et effectivement, une prolongation est dans les tuyaux. Le joueur l’a lui-même mentionné lors du Media Day, jour où il fêtait aussi ses 37 ans. « Je me vois signer une extension. Je ne sais pas quand ça va arriver mais je me vois rester », assure l’intéressé. Voilà qui rassurera les dirigeants, si bien même ils avaient besoin d’être rassurés. Kevin Durant est éligible à une extension sur deux ans, pour 110 millions de dollars à la clé. Un montant proche de celui récupéré par Jimmy Butler après son transfert aux Golden State Warriors en cours de saison dernière.

Houston aurait alors une fenêtre de deux ou trois saisons pour essayer de décrocher un titre avec KD. Ce dernier apportait encore 26 points par match (52% aux tirs, 43% à trois-points) l’an passé. Il a encore du jus. En revanche, il va devoir mettre une partie de son énergie pour assurer la création offensive suite à la blessure de Fred VanVleet. Ce dernier est potentiellement out pour la saison en raison d’une déchirure des ligaments croisés du genou. De quoi mettre à mal les chances des Rockets sur cette première année. Mais bon, a priori, ils auront encore d’autres occasions avec Durant.

Fred VanVleet, une blessure qui peut bouleverser la hiérarchie