Retournement de situation sur le dossier Kevin Durant ?

En NBA, tout peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. En février, une fois la deadline passée, de très nombreux insiders s’accordaient sur le fait que Kevin Durant serait transféré pendant l’été à venir. Les Phoenix Suns venaient d’essayer de l’échanger, sans succès. Mais il faut se méfier des deals annoncés aussi longtemps à l’avance. Parce que les situations peuvent évoluer entre temps. Sans contrôle de ses picks, avec le contrat inamovible de Bradley Beal, la franchise de l’Arizona n’est pas en position de se reconstruire. Elle pourrait le faire si KD était envoyé aux Houston Rockets, afin de récupérer les fameux tours de draft.

Mais bien qu’éliminée au premier tour, l’équipe texane reste confiante au sujet de son avenir autour de son jeune groupe. Elle ne voudra pas forcément sacrifier des talents prometteurs pour un joueur de 37 ans. Surtout qu’elle peut éventuellement chasser un plus gros poisson, un certain Giannis Antetokounmpo. De quoi réduire le marché pour Kevin Durant.

Marc Stein insiste sur le fait qu’il n’est pas du tout à exclure que le double champion NBA reste finalement à Phoenix. Et ça aurait aussi du sens. Il peut toujours aller au bout de son contrat et signer où bon lui semble pour un dernier défi dans un an. Ou il peut être tradé plus facilement autour de la prochaine deadline. Qui sait, peut-être même que les Suns arriveront à se relancer avec un nouveau coach ou en trouvant par miracle un deal pour Beal.