Kevin Durant espère recevoir l’appel de Team USA pour les JO de 2028

Alors qu'il approche de la quarantine, Kevin Durant espère disputer les Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles et devenir le premier basketteur masculin à remporter cinq médailles d'or olympiques.

Kevin Durant espère recevoir l’appel de Team USA pour les JO de 2028

À 37 ans, Kevin Durant n'en a pas fini avec le maillot de Team USA. Interrogé samedi lors d'un événement de USA Basketball, le quadruple champion olympique a clairement affiché son envie de disputer les Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028, mais il sait qu'il devra mériter sa place.

« Tout dépend de Grant Hill et de ce que Team USA veut faire », a tempéré l'ailier des Rockets, interrogé par Ben Golliver d'ESPN. « Je continue de bosser pour rester au niveau et, avec un peu de chance, je recevrai cet appel. Mais il y a tellement de grands joueurs qui méritent d'être dans cette équipe. »

Meilleur marqueur de l'histoire de la sélection américaine au niveau olympique, Durant paraît difficile à écarter pour des Jeux à domicile. Reste qu'il frôlera les 40 ans au début de la compétition, un âge avancé pour ce genre d'échéance. D'autant que les États-Unis ne pourront pas relâcher leur garde. La concurrence monte, à l'image d'une équipe de France emmenée par Victor Wembanyama, et Team USA aura à cœur de dominer chez elle.

Reste que l'enjeu, pour lui, dépasse la simple sélection. À Paris, en 2024, Durant est devenu le premier basketteur masculin de l'histoire à décrocher un quatrième titre olympique. Boucler sa carrière internationale sur un cinquième, à la maison qui plus est, serait une fin digne de son parcours avec Team USA.

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