À 37 ans, Kevin Durant n'en a pas fini avec le maillot de Team USA. Interrogé samedi lors d'un événement de USA Basketball, le quadruple champion olympique a clairement affiché son envie de disputer les Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028, mais il sait qu'il devra mériter sa place.

« Tout dépend de Grant Hill et de ce que Team USA veut faire », a tempéré l'ailier des Rockets, interrogé par Ben Golliver d'ESPN. « Je continue de bosser pour rester au niveau et, avec un peu de chance, je recevrai cet appel. Mais il y a tellement de grands joueurs qui méritent d'être dans cette équipe. »

Meilleur marqueur de l'histoire de la sélection américaine au niveau olympique, Durant paraît difficile à écarter pour des Jeux à domicile. Reste qu'il frôlera les 40 ans au début de la compétition, un âge avancé pour ce genre d'échéance. D'autant que les États-Unis ne pourront pas relâcher leur garde. La concurrence monte, à l'image d'une équipe de France emmenée par Victor Wembanyama, et Team USA aura à cœur de dominer chez elle.

Reste que l'enjeu, pour lui, dépasse la simple sélection. À Paris, en 2024, Durant est devenu le premier basketteur masculin de l'histoire à décrocher un quatrième titre olympique. Boucler sa carrière internationale sur un cinquième, à la maison qui plus est, serait une fin digne de son parcours avec Team USA.

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