Kevin Durant vise les JO 2028 avec Team USA !

Kevin Durant a envie de marquer l'histoire et pose déjà sa candidature pour les JO 2028 à Los Angeles et une vraie dernière danse à la maison.

On le pressentait un peu dans notre liste prématurée de Team USA pour les Jeux Olympiques 2028. Kevin Durant n'a pas l'intention de tirer sa révérence.

Dans un entretien avec ESPN, Kevin Durant a clairement fait comprendre qu'il se voyait dans l'équipe, même s'il aura presque 40 ans au moment de l'événement à Los Angeles.

Quatre fois champion olympique avec les États-Unis, KD ne cache pas son ambition de jouer un cinquième tournoi estival : « Bien sûr que je veux jouer ! », a-t-il lâché.

L’ailier des Houston Rockets a toutefois posé une condition : il ne souhaite pas être retenu pour son seul nom ou son ancienneté, mais pour ce qu’il peut apporter sur le terrain. « Je veux produire sur le parquet et faire en sorte que Grant [Hill] et ceux qui prennent les décisions veuillent me mettre dans l’équipe. Je ne veux pas être là juste pour l’ancienneté. Je veux encore prouver que je peux aider l’équipe à gagner ».

Kevin Durant a aussi pris le contre-pied de la narrative médiatique qui présentait Paris 2024 comme une “dernière danse” pour lui, LeBron James et Stephen Curry : « Vous, les médias, vous avez projeté ça… Je n’ai pas dit que je ne jouerais pas. LeBron l'a fait, mais pas Steph ».

À Los Angeles dans deux ans, KD pourrait ainsi être l’un des visages, potentiellement historiques, de Team USA, prêt à ajouter une nouvelle médaille à son palmarès international déjà unique.