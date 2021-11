Kevin Garnett a un cinq All-Time étonnant et… sans Michael Jordan

Kevin Garnett est un original, c'est le moins que l'on puisse dire. De passage dans le podcast "Million Dollaz Worth of Game", le "Big Ticket" s'est vu demander quel serait son cinq de départ all-time en NBA. "KG" a réfléchi et a souhaité proposer une équipe pas aussi attendue que ça et, surtout, "capable de switcher non stop".

Du coup, il s'est inclus dedans au poste 4, avec Magic Johnson à la mène, Kobe Bryant plutôt que Michael Jordan en shooting guard, Kevin Durant en small forward et Wilt Chamberlain en pivot. Voici sa justification :

"Je choisis Magic Johnson en 1, parce qu'il fait 2,05 m. Je vais mettre Kobe en 2. Oui, Kob en 2 ! Je sais qu'on est censé mettre MJ, parce que c'est le Dieu, mais je mets Kob en 2. Je mets KD en trois. Puis Wilt en cinq, pour tout switcher".

Il faut reconnaître que ce cinq a plutôt fière allure et serait franchement dur à affronter. Est-ce qu'on y mettrait pour autant Garnett ou même Kobe Bryant plutôt que deux autres postes 2 et 4, probablement pas.

