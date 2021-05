Kevin Garnett, sa grande émotion d’entrer au HoF sans Kobe Bryant

Trois légendes de la NBA vont rejoindre le Hall of Fame ce samedi. Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett. Trois joueurs qui ont marqué la Ligue pour toujours. Et bien évidemment, cette cérémonie s'annonce très particulière.

Avec la disparition du Black Mamba en janvier 2020, l'émotion sera particulièrement forte pour cet événement. D'ailleurs, Garnett l'a avoué à l'occasion d'un entretien avec le journaliste de The Athletic Shams Charania : sans Kobe, cette intronisation s'annonce très forte sur le plan émotionnel.

"L'absence de Kobe va affecter tout le monde. Il a joué un rôle tellement important dans le jeu en lui-même. Kobe ne sera pas là. Donc ça va être super émotionnel. Le fait que nous trois (Bryant, Duncan et Garnett, ndlr) ayons poussé les deux autres, qu'il s'agisse des récompenses, des bagues ou même pour le All-Star Game, nous nous sommes tous trois beaucoup poussés", a confié Kevin Garnett.

Et effectivement, les superbes batailles entre les Lakers, Celtics et Spurs ont enchanté les fans de la NBA pendant de nombreuses années. Prévue en 2020 mais repoussée à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, cette cérémonie promet en tout cas de belles images. Pour honorer Kevin Garnett et Tim Duncan, mais aussi se souvenir de Kobe Bryant. Un grand moment en perspective.

