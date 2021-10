Draft 2018 : Kevin Huerter prend un beau chèque, Grayson Allen prolongé

De Kevin Huerter à Daniel Gafford, tour d’horizon des joueurs de la promotion 2018 qui ont signé une prolongation de contrat hier.

Kevin Huerter (Atlanta Hawks)

65 millions sur quatre ans. Une somme conséquente mais logique pour un joueur qui peut s’affirmer comme le complément idéal de Trae Young dans le backcourt. Une manière de reproduire le duo formé par Stephen Curry et Klay Thompson dans la Bay – TOUTES PROPORTIONS GARDEES BIEN SUR.

« C’était important pour nous de conserver Kevin », notait le GM Travis Schlenk. « Il s’est développé en basketteur polyvalent capable d’impacter des deux côtés du terrain et de jouer dans n’importe quel système. Nous sommes excités pour son avenir à Atlanta. »

Bon shooteur, bon playmaker, Kevin Huerter tournait à 11,9 points (36% à trois-points) et 3,5 passes la saison dernière. Il avait été l’un des acteurs du superbe parcours des Hawks, finalistes à l’Est. Avec par exemple 13 points de moyenne sur les 7 matches contre les Sixers. Il va devoir maintenant passer un cap pour confirmer son nouveau contrat.

Grayson Allen (Milwaukee Bucks)

20 millions sur deux ans. Les Bucks ont fait venir Grayson Allen pendant l’été et lui ont directement donné une extension. Un signe de confiance qui peut faire du bien au jeune homme. Il sort de sa meilleure saison en carrière avec 10 points et 39% de réussite derrière l’arc aux Grizzlies. Son adresse, ses qualités de playmaker et son… vice pourraient faire du bien aux champions en titre en sortie de banc.

Daniel Gafford (Washington Wizards)

40 millions sur trois ans. Il n’a fallu que quelques semaines pour que Daniel Gafford, débarqué le soir de la deadline à Washington, prouve aux Wizards qu’il pouvait intégrer leur projet. Très prolifique en sortie de banc – plus de 10 points et 5 rebonds en 18 minutes – le pivot de 23 ans déniche donc un contrat avec une certaine garantie financière sur trois saisons.

Landry Shamet (Phoenix Suns)

43 millions sur quatre ans. Mikal Bridges a eu son extension (90 M). Landry Shamet aussi, sans même jouer un match pour les Suns. Arrivé cet été, le « 3 and D » devrait avoir un rôle intéressant au sein de la rotation. Tout ça pour rappeler que les dirigeants de Phoenix n’ont pas prolongé Deandre Ayton…

