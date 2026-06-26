Kevin Porter Jr. a activé sa player option et poursuivra l'aventure avec les Bucks, désormais engagés dans une nouvelle ère après le départ de Giannis Antetokounmpo.

Les Milwaukee Bucks conservent l'un de leurs principaux arrières.

Selon Michael Scotto, Kevin Porter Jr. a décidé d'activer sa player option de 5,39 millions de dollars pour la saison 2026-2027. Le joueur de 26 ans poursuivra donc l'aventure à Milwaukee malgré les nombreux changements opérés par la franchise cet été.

Un élément important du nouveau projet

Avant d'être freiné par une blessure au genou qui avait mis un terme à sa saison, Porter Jr. avait disputé 38 rencontres avec les Bucks.

Il avait compilé 17,4 points, 5,2 rebonds et 7,4 passes décisives de moyenne, confirmant son importance dans la rotation.

Il fera désormais partie du nouveau projet mené par l'entraîneur Taylor Jenkins, aux côtés notamment de Tyler Herro, Kel'el Ware et Jaime Jaquez Jr., dans une équipe qui tourne officiellement la page après le départ de Giannis Antetokounmpo.