Khris Middleton passe encore sur le billard…

A bientôt 33 ans, Khris Middleton sait que ses meilleures années en NBA sont derrière lui. Au sortir de sa plus faible saison au scoring (15,1 pts) depuis 2017, le triple All-Star entend donc se préparer au mieux pour la saison prochaine, et, surtout, arriver au training camp en pleine possession de ses moyens.

Sujet aux blessures ces dernières années (88 matchs de saison régulière disputés en 2 ans), le natif de Charleston s'est donc empressé de passer le contrôle technique dès l'élimination des Bucks au 1er tour des playoffs face à Indiana. Touché le 6 février contre les Suns à la cheville gauche (16 matchs ratés) et le 23 avril dernier à la cheville droite lors du Game 2 face aux Pacers, Middleton a subi deux arthroscopies successives.

Autant d'interventions qui devraient permettre à la star de Milwaukee, opérée du genou l'an dernier et limité dans son temps de jeu sur la première moitié de l'exercice 2023-2024, de revenir à 100% pour le training camp d'une saison qui pourrait bien être la dernière chance des Bucks de ravir un second titre après 2021. Au regard des âges avancés de Damian Lillard (34), Brook Lopez (36) et Khris Middleton (33), il y a fort à parier que le groupe explosera l'été prochain en cas d'échec.