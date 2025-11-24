Kidd réagit avec émotion à la retraite de Chris Paul

Jason Kidd a commenté la retraite de Chris Paul, saluant son impact unique et évoquant la fin d’une génération de meneurs architectes du jeu NBA.

L’annonce de la retraite de Chris Paul a secoué la NBA et provoqué une vague de réactions, dont celle très remarquée de Jason Kidd. Le coach des Dallas Mavericks, lui-même ancien meneur légendaire, n’a pas caché sa tristesse face à la fin de carrière du “Point God”. Pour lui, au-delà d’un simple départ, c’est une page entière de l’histoire du jeu qui se tourne.

Interrogé sur l’annonce, Kidd a tenu à rappeler l’ampleur du vide que laisse Paul dans la ligue. Il l’a résumé avec des mots simples mais lourds de sens : « C’est triste d’entendre cette nouvelle à propos de Chris Paul. On a besoin que des gars comme ça restent le plus longtemps possible. » Il a ensuite salué le style unique du meneur, expliquant dans une métaphore : « Il installe toujours la table pour ses coéquipiers. »

« Être capable de jouer des deux côtés du terrain à un très haut niveau avec un QI élevé, c'est hors du commun. Quant à sa ténacité, il adore la compétition. »

Ces propos prennent une tout autre dimension venant d’un coach qui a, lui aussi, incarné l’excellence au poste un. Pour Kidd, Chris Paul n’était pas seulement un grand joueur, mais un modèle de gestion, de lecture et de maîtrise du tempo, dans une NBA de plus en plus rythmée par l’explosivité et les exploits individuels.

La fin d’une génération de meneurs

Dans cette prise de parole, Jason Kidd a également laissé entendre qu’au-delà du cas Paul, c’est une certaine conception du basket qui disparaît. Les meneurs gestionnaires, architectes du jeu, capables de dicter chaque possession et de faire briller les autres avant eux, se font plus rares. Et les chiffres de Paul en témoignent : plus de 19 ans de carrière, une trace immense dans le playmaking et une réputation d’horloger du collectif.

« Je continue de penser qu'il a encore quelque chose dans le ventre », a ajouté Kidd. « Mais nous sommes tous passés par là, alors il doit savoir que ce n'est peut-être plus le cas. Néanmoins, sa vision du basket-ball, que vous qualifiez d'"old school" et la sagesse qu'il transmet à la nouvelle génération, je pense qu'il le fait à un très haut niveau avec les programmes AAU. »

Pour les Mavericks et pour le reste de la ligue, cette retraite résonne comme un rappel : ces profils sont difficiles à remplacer et leur impact dépasse largement les statistiques.

Si la ligue continue d’évoluer, l’empreinte de Chris Paul restera omniprésente. Son influence sur les jeunes meneurs, son exigence, et sa capacité à transformer chaque équipe qu’il a rejointe ont façonné une ère entière. Et les mots de Kidd, sobres mais puissants, résument parfaitement le sentiment général : la NBA perd l’un de ses cerveaux les plus brillants.

