Après l'annonce de la retraite de Chris Paul au terme de la saison, son coéquipier James Harden lui a rendu un bel hommage.

Chris Paul a décidé de dire stop. Au terme de la saison 2025-2026, le meneur des Los Angeles Clippers va prendre sa retraite. Après la victoire face aux Charlotte Hornets (131-116), le joueur de 40 ans ne s'est pas présenté devant les médias. Mais James Harden n'a bien évidemment pas échappé aux questions concernant son coéquipier.

Même si les deux hommes ont connu une séparation tendue aux Houston Rockets, l'arrière a rendu un bel hommage à son partenaire.

"Son impact sur la NBA ? Enorme. Il a été le président de l'association des joueurs. Sur le parquet, il a eu de très bons parcours avec plusieurs équipes, c'est un meneur qui te fait gagner. Je crois que c'est le numéro 2 au niveau des passes décisives, il a eu un tel impact sur le jeu. Puis il a gagné dans toutes ses équipes.

Et j'ai donc eu la chance d'être son coéquipier. C'est notre seconde collaboration en NBA. Il y a eu les Jeux Olympiques et aussi à Houston, où on a eu l'opportunité de faire quelque chose de spécial, mais on a échoué de peu. Une carrière incroyable, un vrai leader, un meneur qui a impacté le jeu d'une manière positive", a salué James Harden face à la presse.

Avec classe, le nouveau meilleur marqueur de l'histoire des Clippers sur un match a ensuite souligné l'impact de CP3 sur son propre jeu.

"Comment il m'a aidé dans ma carrière ? Avec sa lecture du jeu puis sa façon de communiquer. Pour s'assurer que tous les gars soient à la bonne place pour passer un cap sur le plan offensif. Sur ma période à Houston, il m'a aidé à porter l'équipe. Il allait à l'intérieur, créait des tirs en étant agressif.

Nous avons eu de très bons moments et je suis fier de tout ce qu'il a accompli", a-t-il ainsi confié.

A chaque match des Clippers sur cet exercice, Chris Paul risque de recevoir des hommages amplement mérités.

Chris Paul annonce sa retraite !