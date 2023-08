Killian Hayes, bientôt la fin de l’aventure aux Pistons ?

L’avenir de Killian Hayes, actuellement dans la dernière année de son contrat, est incertain. Dans un effectif rempli de jeunes extérieurs talentueux, ses lacunes pourraient lui coûter sa place à Detroit dans un futur proche. D’après l’analyse de James L. Edwards III, qui couvre les Pistons pour The Athletic, il est improbable que la franchise propose une extension de contrat au Français, susceptible d’être transféré cette année.

Le bilan du meneur sur ses trois premières saisons est contrasté. S’il s’avère être un solide défenseur et un organisateur fiable, son inefficacité au scoring ternie ces qualités. Ses 10,3 points à 37,7 % aux tirs et 28 % à trois points reflètent ses difficultés à rentrer ses shots et à finir près du cercle.

La patience a ses limites et Killian Hayes semble s’en approcher dangereusement. De plus, les Pistons ont drafté Marcus Sasser et récupéré Monte Morris lors d’un transfert cet été. Cade Cunningham, indiscutable leader de l’équipe, est de retour. Avec le rôle prépondérant de Jaden Ivey dans le projet et la présence d’Alec Burks sur le banc, il sera délicat de trouver une place au natif de Lakeland dans la rotation.

Le septième choix de la draft 2020 n’a plus qu’une année de contrat pour 7,4 millions de dollars. Et bien que Detroit ait jusqu’au 17 octobre pour lui proposer une extension rookie, cela semble peu probable — à moins qu’il ne réussisse à renverser la vapeur lors du camp d’entraînement. Le front office, dirigé par Troy Weaver, aurait même envisagé de le transférer, notamment dans le cadre de négociations avec les Mavericks pendant l’intersaison. Tout porte à croire que la séparation entre Killian Hayes et les Pistons est imminente.

