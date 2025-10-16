Killian Hayes et Cleveland, c’est fini…

Killian Hayes ne fera pas la saison avec les Cleveland Cavaliers, qui l'ont coupé à cinq jours de la reprise.

Killian Hayes était absent de la dernière feuille de match des Cleveland Cavaliers face aux Detroit Pistons. C’était malheureusement le signe que la franchise de l’Ohio s’apprêtait à s’en séparer. D’après le journaliste Mike Scotto, les Cavs ont coupé le meneur français dans la nuit, après qu’il a pris part au training camp et aux rencontres de présaison sous les ordres du nouveau coach Kenny Atkinson. La présence de l’ancien assistant de Vincent Collet chez les Bleus, ni même le rôle de consultant de l’ancien sélectionneur tricolore à Cleveland, n’auront suffi à convaincre la direction de lui accorder une place dans l’effectif final.

C’est donc un nouveau coup dur pour le natif de Lakeland en Floride, qui semblait pourtant avoir trouvé un environnement propice à une relance après des passages compliqués à Détroit puis à Brooklyn. Drafté en 7e position en 2020, Hayes avait longtemps été considéré comme l’un des jeunes meneurs les plus prometteurs de sa génération. Mais malgré quelques éclairs, notamment sur le plan défensif et dans la création, il n’a jamais su s’imposer durablement dans une rotation NBA.

G-League ou Europe ?

À seulement 24 ans, une nouvelle saison en G-League semble se profiler. Le joueur espère encore décrocher un contrat, même partiellement garanti, dans une équipe en manque de profondeur à la mène. Pour l’heure, il n’envisage pas de retour en Europe, préférant poursuivre son rêve américain et continuer à travailler pour convaincre qu’il mérite une nouvelle chance au plus haut niveau.

À cinq jours de la reprise, le coup est rude, mais pas forcément définitif. Killian Hayes reste jeune, expérimenté, et pourrait encore rebondir dans une ligue où les opportunités finissent toujours par se représenter.