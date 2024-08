Killian Tillie, après le calvaire, la relance chez les Warriors ?

Killian Tillie n'a plus joué dans un match officiel en NBA depuis 851 jours et une rencontre entre les Memphis Grizzlies et les Indiana Pacers. Fauché par une blessure au dos compliquée à soigner, l'intérieur français est de retour depuis cet été, soigné et en pleine forme. On a pu le voir en action en Summer League avec les Celtics et ses prestations conjuguées à son profil d'intérieur stretch intéressent plusieurs franchises NBA.

D'après The Spokesman Review, le média qui s'occupe notamment de l'actualité de tous les anciens joueur de Gonzaga comme Killian, les Golden State Warriors sont les plus insistants pour tenter de le faire revenir pleinement dans la ligue. Les Sixers ont également un oeil dessus et il y a de bonnes chances que l'on revoit le joueur de 26 ans dans la ligue la saison prochaine.

"J'ai juste envie de jouer et de montrer aux équipes que je suis en bonne santé. Je suis de retour et je n'ai rien perdu. Je suis capable de jouer et d'aider une équipe à remporter un titre. Donc bien sûr que je me sens capable de faire partie d'un roster", a déclaré Killian Tillie dans le même média.

Non drafté en 2020 à sa sortie de Gonzaga, Tillie a disputé deux saisons avec les Grizzlies, avec des passages réguliers en G-League.

