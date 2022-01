Klay Thompson aurait très certainement échangé deux ans de salaire contre la possibilité d'éviter les deux graves blessures qu'il a subies coup sur coup depuis 2019. L'arrière des Golden State Warriors, dont le retour est prévu pour ce début d'année, fait partie de ces joueurs qui donnent l'impression d'être plus motivé par le jeu en lui-même que par les avantages de son métier. Cela dit, une personne de son entourage n'a pas eu trop à se plaindre depuis cette fatidique rupture du ligament croisé antérieur en Finales 2019 : son banquier.

Depuis cette blessure, en juin 2019, Klay Thompson a touché plus de 84 millions de dollars, comme le prévoit son contrat. Avant ce drame sportif contre les Raptors et celui encore plus terrible la saison suivante à l'entraînement (rupture du tendon d'Achille), avait cumulé 78.8 millions de dollars... en 8 ans de carrière.

Thompson a donc gagné plus d'argent sans jouer pendant deux ans, qu'en étant un métronome pour les Warriors et un All-Star pendant huit ans. Il reste deux ans et demi de contrat au plus jeune des Splash Brothers, avec 37.9 millions à toucher cette saison, 40 millions la suivante et enfin 43 millions sur la dernière année de son contrat.

Klay Thompson, ses confidences sur son retour imminent

Quelque part, même si on n'aime pas toujours regarder cet aspect-là quand il s'agit de joueurs aussi appréciés que Klay Thompson, une certaine pression accompagne son retour. Si les choses ne se passent pas aussi bien que prévu ou qu'une nouvelle blessure le frappe, le coût sera abyssal pour les Warriors.

Soyons un peu optimistes. Golden State a pris son temps pour réintégrer Thompson et ne prendra aucun risque avec lui. Il y a de bonnes chances que son corps et son esprits soient prêts à redevenir un joueur crucial de ce qui était une dynastie au moment du dernier match qu'il a joué.