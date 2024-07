Klay Thompson fait ses adieux aux Warriors

La fin d'une ère aux Golden State Warriors. Sur cette Free Agency, Klay Thompson a quitté la franchise californienne. Après 13 saisons passées chez les Dubs, l'arrière a pris la direction des Dallas Mavericks. Avec un contrat à 50 millions de dollars sur 3 ans.

Présent à Golden State depuis le début de sa carrière, le vétéran de 34 ans a pris la parole pour faire ses adieux aux fans. Un message touchant publié par le quadruple champion NBA sur le réseau social Instagram.

"Oh Bay Area, il n'y a pas assez de mots et d'images pour exprimer ce que je ressens vraiment pour vous tous. Du fond de mon cœur, merci beaucoup pour les meilleurs moments de ma vie. Ce fut un tel honneur de revêtir le maillot des Dubs dès le premier jour.

Je voulais juste être le meilleur possible et aider à apporter autant de titres que possible à la région. Le plus beau n'a pas été les bagues, mais les amitiés que j'ai nouées et qui dureront toute ma vie. Ma famille et moi tenons à remercier toutes les personnes extraordinaires qui travaillent sans relâche pour faire de l'organisation des Warriors une organisation de classe mondiale.

Ne soyez pas triste que ce soit fini, soyez heureux que ce soit arrivé. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau", a lancé Klay Thompson.

Malgré des dernières années difficiles après ses sérieuses blessures, Klay Thompson reste bien évidemment une légende des Warriors. Ce n'est pas un hasard si Golden State a d'ores et déjà prévu de retirer son maillot. Il aura marqué cette équipe de son empreinte.

