Après l'annonce de son départ pour Dallas, Klay Thompson fait couler beaucoup d'ancre ces derniers jours, avec comme souvent à boire et à manger quant à la qualité des infos relayées. Celle que nous vous proposons ici est à prendre avec des pincettes tant elle se veut mathématique, donc dénudées de toute contextualisation ou d'éléments d'appréciation plus abstraits.

Ainsi à en croire le système d'évaluation de Neil Paine relayé par Yahoo Sports, Klay Thompson aurait été moins impactant statistiquement que la jeune garde des Dubs l'an dernier. Une hérésie au regard du pédigré du fils de Mychal Thompson, quintuple All-Star et champion NBA, et du calibre des jeunes pousses de la Bay Area. Sans manquer de respect à personne bien sûr.

C'est pourtant ce qu'indiquent les chiffres mis en avant par le journaliste, sur la base de son modèle d'évaluation statistique baptisé "Estimated Raptor", similaire au système de notation WAR utilisé dans le baseball. Un métrique qui prend en compte les contributions d'un joueur des deux côtés du parquet sur la base de 100 possessions en les comparant à la moyenne des joueurs de la ligue. Pour caricaturer, le nombre de points inscrits sur 100 possessions et le nombre de points encaissés sur le même volume sont comparés aux ratios du joueur NBA moyen, puis soustraits l'un à l'autre pour déterminer un +/- final (formule exacte ici).

Et à ce petit jeu, le Splash Bro (+0,2) termine loin derrière Trayce Jackson-Davis (+2,5), Brandin Podziemski (+1,5) et Jonathan Kuminga (+1,1). Un ratio largement dégradé par le rating négatif de Klay en défense (-1,2 contre +1,4 en attaque), qui traduit finalement son déclin depuis ses graves blessures. Car s'il est toujours capable de scrorer, l'ancien de Washington State n'a plus les aptitudes défensives qui faisaient de lui l'un des meilleurs 2-way players de la ligue.