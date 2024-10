Klay Thompson en galère, les Mavs ne doutent pas…

Les Dallas Mavericks ont réussi à attirer Klay Thompson lors de la dernière intersaison. Sur le papier, le recrutement de l'arrière représente un joli coup. Surtout à 50 millions de dollars sur 3 ans. Mais une seule réalité va compter : celle du terrain.

Et sur cette pré-saison, l'ex-joueur des Golden State Warriors connaît de grosses difficultés. En deux matches, il tourne ainsi à 5 points, 2 rebonds, 2 passes décisives de moyenne. En tirant à 16,7% (dont 27,3% à trois points).

Pour autant, le coach des Mavs Jason Kidd refuse de s'inquiéter.

"Il est toujours une superstar, un futur Hall of Famer, et joue le jeu de la bonne façon. Klay travaille très dur et veut participer à tous les exercices, même lors de sa 14ème saison. C'est un nouveau système pour lui, mais il fait les efforts pour l'adopter.

Nous avons besoin de ses tirs, de son leadership et aussi de son expérience, et il est prêt à relever le défi cette saison. C'est seulement la pré-saison. Il travaille avec un nouveau groupe, tant sur le plan défensif qu'offensif. Il faut être patient et continuer à travailler", a ainsi relativisé l'entraîneur texan pour le Dallas Hoops Journal.

Un discours totalement logique. A 34 ans, Klay Thompson a besoin de temps pour découvrir sa nouvelle équipe. Surtout, la saison NBA n'a même pas encore débuté. Et il devrait, petit à petit, trouver sa place dans le collectif des Mavs.

