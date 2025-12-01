Klay Thompson retrouve son adresse et son mojo, grâce à Megan Thee Stallion ?

Sixième homme de luxe des Dallas Mavs depuis quelques matches, Klay Thompson commence enfin à retrouver son adresse. Le début de la fin de la malédiction ?

Moins de 11 points de moyenne. 35% au shoot. Tête basse et moral en berne, Klay Thompson a connu un début de saison à l'image de la franchise de Dallas : catastrophique. Sorti du 5 de départ après 7 matchs, tous plus moches les uns que les autres, l'ancien shooteur des Warriors commence petit à petit à retrouver son rythme et son adresse.

La réalité était dure à encaisser pour celui qui avait tout gagné. Thompson, ancien sniper légendaire, sombrait dans un début de saison laborieux. À la sortie d’un match contre les Indiana Pacers, le bilan était sans appel : 5 points, 2/10 au tir, 1/6 à trois-points. Une performance symptomatique d’un slump global. Son taux de réussite plafonnait autour des 34% au tir, 28,6% à trois-points. Des stats bien loin de la précision chirurgicale de ses grandes années.

Son coach, Jason Kidd, n’a pas dissimulé l’inquiétude. « Il faut qu’il continue de shooter, c’est un shooteur », rappelait-il, en soulignant que les tirs étaient là, c’est juste que le ballon ne voulait pas rentrer.

Ce statut de sniper en crise a poussé la franchise à faire évoluer son rôle : pour la première fois de sa carrière, Klay a commencé un match sur le banc. Un constat dur, mais peut-être nécessaire. Certains y voyaient un signe avant-coureur de fin de cycle.

Mais c’est précisément dans ce rôle remanié que Thompson semble avoir retrouvé un peu de jus. Lors de sa dernière sortie face à la faible défense des Clippers, il a aligné 23 points en 26 minutes, tirant 8/13 au total, dont un solide 6/10 derrière l’arc. C'était clairement son meilleur game de la saison.

Pour lui, c’était plus qu’un simple match : une bouffée d’air. « Je vais continuer à jouer et finir par réussir de grandes choses. Ça va venir, je le sais », confiait-il avec sincérité.

Ses stats en tant que starter et en tant que remplaçant sont sans appel. Son pourcentage à trois-points a bondi de plus de 10 points, passant de 27,5% à un bien plus probant 38,1%. Quant à son +/-, passé de -9,8 à +4,3, il montre à quel point ce rôle correspond bien mieux à la dynamique des Mavs.

Klay Thompson commence enfin à digérer sa relation avec Megan Thee Stallion

La star des Dallas Mavericks n’est pas seulement en plein regain de forme sur le terrain, son quotidien en dehors du parquet alimente aussi les histoires. Ce week-end, il a révélé avoir rebaptisé son bateau pour lui donner le nom de Megan Thee Stallion : « S.S. Stallion ». Un clin d’œil public qui a mis le feu aux réseaux. (si si, vraiment)

On rappel, pour les moins avertis d'entre vous aux carnets roses, que depuis quelques mois, ce n’est plus seulement sur les parquets que Klay Thompson attire l’attention : sa vie hors du terrain fait désormais autant parler que ses tirs. L’arrière des Dallas Mavericks a officiellement confirmé sa relation avec la rappeuse Megan Thee Stallion en juillet 2025, lors du gala de la fondation Pete & Thomas à New York. Ensemble en vacances, affichant une complicité évidente sur les réseaux sociaux, le couple semble naviguer en toute sérénité.

Certaines mauvaises langues se sont demandées si cette relation n'avait pas eu un effet un peu néfaste sur l'énergie de Klay. Une sorte de "kardashian curse" revisitée ?

Avant que les Lakers de Los Angeles n'affrontent les Mavericks de Dallas, ESPN Los Angeles a rapporté que Megan avait même préparé un repas complet de Thanksgiving pour la famille Thompson. Mychal Thompson et Julie Thompson ont adoré le repas et en ont parlé ouvertement pendant la diffusion. Ce geste a fait la une des journaux nationaux et a donné une image plus claire de la proximité qui s'est installée entre le couple.

Voilà, voilà, c'était une info clé non ? Bon, face aux Lakers, ça n'a pas permis à Klay de performer (10 pts à 3/8 et une défaite dans les gencives), mais une fois la dinde digérée, le boost a donc eu lieu face aux Clippers le lendemain.

Du coup, pour Dallas, c’est tout le timing du projet qui pourrait changer. Thompson redevient une option crédible derrière ou aux côtés des meneurs, un profil d’expérience capable de planter des tirs quand ça compte. C'est un luxe rare, surtout dans une équipe en reconstruction partielle.

Si le shoot revient, alors le vétéran pourrait rendre un sacré service. Mais la question est de savoir s'il pourra maintenir cette lancée sur la durée, avec un rôle réduit mais exigeant.

