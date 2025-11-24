La stat qui met fin au débat Klay Thompson – Ja Morant

Le duel entre les Golden State Warriors et les Memphis Grizzlies lors des playoffs 2022 a laissé des traces et ça s’est vu trois ans plus tard, lors du match entre la franchise du Tennessee et les… Dallas Mavericks. Désormais dans le Texas, Klay Thompson s’est pris le bec avec Ja Morant, pourtant une fois de plus forfait mais présent sur le banc au côté de ses coéquipiers. Le vétéran ne s’est pas laissé faire face aux provocations et il a ensuite allumé le meneur All-Star aux micros des journalistes après le match.

Après une altercation, Klay Thompson dézingue Ja Morant !

Morant peut parler mais en plus d’avoir un palmarès vierge en comparaison des quatre bagues de son aîné, il y a une statistique, retrouvée par un utilisateur Reddit, qui fait mal : depuis ses deux blessures graves au tendon d’Achille et au genou, Klay Thompson a disputé 267 matches de saison régulière et 304 au total. Pendant la même période, allant de ses 22 à ses 26 ans, Ja a joué 161 matches de saison régulière et 178 au total. La différence est folle quand on sait d’où est revenu Thompson à 31 ans.

Ja Morant est très souvent blessé et parfois même tout simplement suspendu par sa franchise ou par la ligue. Il se distingue par ses frasques et son immaturité alors qu’il a finalement déjà 26 ans et même ses prestations sont de moins en moins clinquantes. Même moins flashy qu’avant puisqu’il va de moins en moins au cercle sans pour autant avoir progressé de loin. Bref, il peut parler mais en ce moment il ne fait rien d’autre.