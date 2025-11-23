Après une embrouille avec Ja Morant, l'arrière des Dallas Mavericks Klay Thompson s'est lâché sur le meneur des Memphis Grizzlies.

Même sans jouer, Ja Morant arrive à faire parler de lui. Après la victoire des Memphis Grizzlies contre les Dallas Mavericks (102-96), le meneur a eu une altercation avec Klay Thompson. L'arrière des Mavs a été agacé par le comportement de son adversaire, qui l'a provoqué depuis le banc.

Après la partie, le joueur de 26 ans a confronté l'ex-star des Golden State Warriors, qui n'a pas apprécié de le voir agiter son doigt devant son visage. Sur le parquet, les deux hommes ont ainsi échangé quelques amabilités avant l'intervention des autres joueurs et du staff pour les séparer.

Face à la presse, Thompson s'est ensuite totalement lâché pour dézinguer Morant.

"Ses commentaires ? Rien d'intelligent ni de profond. C'est un gars marrant. Il a toujours beaucoup de choses à dire, surtout pour un gars qui prend rarement ses responsabilités. Il ne fait que parler, et il ne fait que parler depuis très longtemps. C'est marrant de voir un gars parler autant quand il se trouve sur le banc.

C'est un peu le résumé de sa carrière jusqu'à maintenant. Nous voulons tous le voir sur le terrain et le voir donner le meilleur de lui-même, mais il laisse beaucoup d'autres choses l'en empêcher. Nous avons besoin que nos meilleurs joueurs soient sur le terrain, et quand on est une star, cela implique une grande responsabilité.

Je déteste voir tout cela partir en fumée", a lancé Klay Thompson.

Des références claires aux déboires de Morant, suspendu à plusieurs reprises sur les dernières saisons. De son côté, le meneur des Grizzlies a également glissé une pique à Thompson lors de l'interview de son coéquipier Cam Spencer.

"Dis-leur qui était le meilleur shooteur dans la salle, c’était pas le gars de Golden State", a-t-il ainsi déclaré.

Cette histoire a un passif : il existe effectivement un contentieux entre les deux joueurs depuis les Playoffs 2022. Klay Thompson et Ja Morant ont donc profité de l'occasion pour raviver les tensions...

