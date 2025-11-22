Ja Morant au fond du trou : une nouvelle stat le confirme

Rien ne va plus pour Ja Morant qui semble avoir perdu son mojo et son envie. Memphis va devoir se poser les bonnes questions et rapidement.

Les Grizzlies doivent-ils envisager un avenir sans Ja Morant ? La question revient avec insistance depuis la sortie de plusieurs statistiques montrant que Memphis affiche un net sursaut collectif quand son meneur n’est pas sur le terrain cette saison. Une tendance inquiétante pour une franchise qui a fait de lui le pivot de son projet sportif depuis cinq ans.

L’absence prolongée de Morant, liée à ses blessures et aux différents épisodes extra-sportifs qui ont rythmé ces derniers mois, a déjà détérioré la trajectoire des Grizzlies. Sans lui, Memphis a d'abord plongé, mais l'équipe semble aujourd’hui retrouver une forme de stabilité, portée par un jeu plus fluide, un meilleur partage du ballon et une défense plus constante.

Ces derniers jours, une nouvelle stat est venue appuyer encore sur la tête de Ja en montrant sa forte baisse de performance. Son pourcentage de tirs pris à moins d'un mètre du panier est passé de 39,6% lors de sa première saison à seulement 15,4% cette saison, soit une baisse constante au cours de ses sept saisons NBA avec les Grizzlies.

Les scoots de la ligue soulignent cette statistique comme étant la principale préoccupation. Morant s'est construit sur son attaque du cercle, sur ce premier pas qui paralysait les défenseurs avant même qu'il ne décolle. Lorsque ces tentatives diminuent, tout le reste se resserre. Et il n'a pas progressé dans les domaines qui pourraient compenser cela. Son tir reste une faiblesse majeure (35% au global, seulement 16% longue distance !). Avant sa dernière blessure au mollet, Morant n'avait réussi que 10 tirs sur 60 à trois points. S'il n'a toujours pas de shoot fiable et qu'il perd ses capacités à attaquer la peinture, le problème devient très sérieux.

Il tourne cette saison à 17,8 points de moyenne, sa plus faible moyenne depuis sa saison rookie et 10 points de moins en moyenne que lors de la saison 2021/2022.

La franchise n’a pas ouvert la porte à un trade et continue d’affirmer, en interne, que Morant reste au cœur du projet. Mais le contexte évolue. Les dirigeants savent que l’équipe ne peut plus se permettre de vivre au rythme des absences de son meneur, ni d’adapter sa structure chaque saison en fonction de sa disponibilité. L’idée d’un départ n’est donc plus taboue, même si elle reste hypothétique.

À Memphis, personne n’oublie que Morant demeure l’un des talents les plus explosifs de la ligue, capable de porter une attaque entière et de transformer un match en un instant. Mais la dynamique actuelle force le front office à une réflexion honnête : la meilleure version des Grizzlies est-elle encore celle qui repose sur Morant, ou l’organisation doit-elle envisager une nouvelle construction autour d’un noyau plus stable ?

La saison est encore longue, mais les chiffres posent une question que Memphis n’avait jamais voulu regarder en face. Cette fois, il sera difficile d’y échapper.

Ja Morant, c'est la catastrophe