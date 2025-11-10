Ja Morant, c’est la catastrophe

L'adresse de Ja Morant est en chute libre, après son 3/18 face au Thunder dimanche. Le meneur des Grizzlies est en difficulté.

Rien ne va plus pour Ja Morant. Depuis son altercation avec son coach Tuomas Iisalo et la suspension qui a suivi, le meneur des Grizzlies semble avoir perdu tout son éclat. Son mojo, celui qui faisait de lui l’un des joueurs les plus spectaculaires et incisifs de la NBA, s’est envolé, laissant place à une version méconnaissable du All-Star.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 19,2 points par match cette saison, mais à 35,8% de réussite au tir et un catastrophique 14,8% à trois points, pour un True Shooting de seulement 46,8%. Sur ses cinq dernières sorties, le naufrage est encore plus visible : 15 points de moyenne à 27,6% d’adresse globale et 10,7% de loin (38,1% TS). Des statistiques indignes d’un joueur censé être le moteur offensif de la franchise du Tennessee.

Ja Morant, un cador de l'Ouest prêt à faire all-in ?

La dernière défaite contre le Thunder la nuit dernière en dit long sur la spirale actuelle. Memphis n’a pas démérité collectivement, mais Morant a livré un cauchemar offensif : 3 sur 18 au tir, dont un ironique 2 sur 7 à trois points… qui a presque « amélioré » son adresse extérieure.

Difficile de dire où vont les Grizzlies dans ce contexte, ni même si l’avenir de Ja Morant s’écrira encore longtemps à Memphis. Entre la perte de confiance, la relation tendue avec son coach et la difficulté à retrouver son rythme, le meneur vedette est à un tournant compliqué de sa carrière.