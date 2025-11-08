Ja Morant, un cador de l’Ouest prêt à faire all-in ?

Ja Morant se retrouve au centre des rumeurs sur ce début de saison. Récemment suspendu - pour un match - par les Memphis Grizzlies en raison de son attitude, le meneur semble particulièrement frustré de la gestion de son coach Tuomas Iisalo.

Et pour de nombreux observateurs, cette situation pourrait entraîner le trade du joueur de 26 ans. Mais encore faut-il trouver une franchise prête à passer à l'offensive pour un trade. Si les Sacramento Kings et les Minnesota Timberwolves surveillent cette situation, il existerait des doutes sur la véritable valeur de Morant sur le marché.

Pour Memphis, il faudrait donc une équipe susceptible de faire un véritable all-in afin d'obtenir un package satisfaisant. De son côté, le journaliste Brett Siegel a évoqué une piste sérieuse : les Los Angeles Clippers.

Pour les années à venir, le boss des Clippers, Steve Ballmer, se trouve à la recherche d'une star pour incarner son projet. Malgré les déboires extra-sportifs connus par Morant et ses blessures, il reste un talent spectaculaire et un profil intéressant sur le plan marketing.

Si l'intérêt des Californiens semble crédible, rien ne dit qu'ils auront les atouts suffisants pour séduire les Grizzlies. Pour l'instant, Memphis ne semble pas dans l'urgence pour régler le cas Ja Morant.

