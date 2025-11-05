Des GM expliquent pourquoi Ja Morant n’a pas (beaucoup) de valeur en NBA

Ja Morant le reconnaît lui-même : il a perdu sa joie de jouer. Peut-il seulement la retrouver aux Memphis Grizzlies, franchise qui l’a suspendu à plusieurs reprises et emploie un coach qui présente une philosophie différente de celle du joueur ? Nombreux sont ceux qui pensent que la franchise ferait mieux de se séparer de sa star. Un scénario qui pourrait aussi faire du bien au meneur. Sauf qu’entre ses déboires, ses blessures et les résultats décevants, sa cote n’a cessé de baisser depuis le moment où il était présenté comme un potentiel MVP.

Marc J. Spears a interrogé plusieurs GM et ces derniers ont confirmé que Morant n’est pas un joueur vraiment attractif pour les franchises sur le marché. Ils ont justifié ça en évoquant le contrat du joueur, qui court sur plusieurs saisons avec plus de 40 millions de dollars annuels à la clé, et ses problèmes extra-sportifs. De ce côté-là, il n’a plus fait de frasques depuis plus d’un an mais c’est vrai que son comportement et son manque de maturité peuvent laisser perplexe des dirigeants au moment d’aligner des assets sur la table. L’insider a aussi justement demandé à un coach s’il voulait avoir Ja Morant dans son effectif et l’entraîneur a répondu par la négative.

Il y aura forcément des franchises intéressées par le joueur de 26 ans. Mais peut-être pas au prix fort. Tout dépend de si les Grizzlies sont prêts à le brader sur le marché. Spears envisage lui un trade « d’une star problématique contre une autre star problématique » comme étant l’une des seules issues.

5 trades réalistes de Ja Morant qui peuvent changer la NBA