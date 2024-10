Klay Thompson : son arrivée fait saliver Kyrie Irving et Luka Doncic

Kyrie Irving, Luka Doncic et les Mavs ont l’air très heureux d’aborder cette nouvelle saison avec Klay Thompson dans leurs rangs.

Certes, c’est rare d’entendre au Media Day des joueurs vous dire qu’ils ne sont pas hypés par le recrutement, la saison à venir, etc. Mais quand il s’agit d’une équipe qui sort d’une première expérience en Finales NBA et qui ajoute au roster une des plus fines gâchettes de la ligue et un joueur expérimenté, on a envie de les croire.

« J’ai le sentiment que nos rêves sont possibles parce qu’il est là maintenant », a expliqué Kyrie Irving au Media Day de son équipe ce lundi.

Leurs rêves, c’est bien évidemment le titre NBA. Après en avoir eu un avant-goût en atteignant les Finales la saison passée, les Dallas Mavericks ne pensent plus qu’à ça. Et pour eux, l’arrivée de Klay Thompson est un immense plus dans cette quête. Comme Kyrie Irving, Luka Doncic adorent ce recrutement :

« Pfff, incroyable. C’est un quadruple champion, un joueur exceptionnel. (…) Je pense que le spacing sera parfait pour nous. »

Cette menace supplémentaire, cette capacité à mettre dedans, font saliver également le coach Jason Kidd. Pour lui, lors de la Finale, son équipe « aurait pu mieux shooter ». Forcément, Klay Thompson va changer la donne :

« A chaque fois qu’il tire, ça donne l’impression que ça va aller dedans. Et s’il en rate, ça ne fait qu’ajouter à la probabilité qu’il réussisse le tir suivant. Et ça, on ne l’a pas eu ici depuis un moment. »

Reste à voir maintenant quelle forme et quel niveau affichera Klay Thompson, après toutes ces blessures.

Quel rôle pour Klay Thompson : poste 3 ou 6e homme ?