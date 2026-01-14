Klutch pousserait les Lakers vers un trade pour Hunter ou Bridges

À l’approche de la deadline, Klutch Sports exercerait une influence pour orienter les Lakers vers un trade impliquant De’Andre Hunter ou Miles Bridges.

À l’approche de la deadline NBA, les Los Angeles Lakers continuent d’explorer différentes pistes pour renforcer leur effectif. Selon Hardwood Paroxysm, l’agence Klutch Sports de Rich Paul exercerait une certaine pression afin d’orienter les Lakers vers un échange impliquant deux de ses clients : De’Andre Hunter ou Miles Bridges.

L’objectif serait clair : offrir à Los Angeles un ailier capable d’apporter un impact des deux côtés du terrain dans une Conférence Ouest particulièrement dense.

Une influence assumée de Klutch Sports

Selon le journaliste Matt Moore, des sources de la ligue indiquent que Klutch aurait évoqué plusieurs scénarios possibles, dont un échange entre clients de la même agence.

« Des sources de la ligue ont indiqué que la super-agence a exprimé un intérêt pour un échange Klutch pour Klutch, impliquant De’Andre Hunter contre Rui Hachimura et Gabe Vincent vers les Lakers, ou bien un montage avec Charlotte autour de Miles Bridges », rapporte Moore sur le Substack Hardwood Paroxysm.

Une approche qui alimente les discussions habituelles autour de l’influence de Klutch dans les dossiers impliquant les Lakers. Surtout après les déclarations récentes de Rich Paul sur Austin Reaves.

Deux profils, un même besoin

Miles Bridges et De’Andre Hunter ne sont certes pas les mêmes joueurs, mais ils répondent tous deux au besoin identifié par Los Angeles : un ailier capable de défendre et de sanctionner à longue distance.

Cette saison, Bridges tourne à 19,8 points, 6,6 rebonds et 3,7 passes décisives avec les Charlotte Hornets. Hunter, de son côté, affiche 13,9 points, 4,3 rebonds et 2,1 passes avec les Cleveland Cavaliers, dans un rôle plus ciblé.

Une piste parmi d’autres pour les Lakers

Rien n’indique à ce stade que les Lakers soient proches d’un accord. La franchise étudie plusieurs options afin de compléter un groupe déjà emmené par LeBron James, Luka Doncic et Austin Reaves.

Les suggestions très poussées de Klutch s’inscrivent donc dans un contexte de réflexion globale, sans certitude qu’elles se traduisent par un mouvement concret avant la deadline.

Une influence qui interroge, sans garantie d’issue

Comme souvent lorsqu’il est question de Klutch Sports et des Lakers, ces informations suscitent autant d’intérêt que de prudence.

Si l’agence dispose d’un poids certain dans la ligue, la décision finale reste entre les mains du front office de Los Angeles, qui devra arbitrer entre opportunité sportive, contraintes financières et équilibre de l’effectif. Reste à connaître l’impact d’une agence qui représente LeBron James dans les choix de la franchise…