Jaren Jackson Jr aux Lakers contre Austin Reaves ? L’agent de LeBron met son grain de sel…

Il ne s'agit pas d'une rumeur. En tout cas pas pour le moment. Mais plutôt d'un conseil ou d'une recommandation. Et ça ne poserait aucun souci si cela venait d'un analyste ou d'un journaliste, mais cette idée vient de Rich Paul, l'agent de LeBron James, entre autres. L'ami et représentant des intérêts du King a expliqué ce qu'il ferait à la place des Lakers en termes de trade pour relancer l'équipe, dans le Game Over Podcast avec Max Kellerman. Parmi les moves auxquels il a pensé, l'un ferait beaucoup de bruit et concerne... Austin Reaves.

« Si j'étais les Lakers, je ciblerais les Grizzlies comme partenaire de trade pour recruter Jaren Jackson Jr. Si tu construis autour de Luka Doncic, tu as besoin de ce point d'ancrage. Jaren n'a pas envie d'être dans un projet de reconstruction. Tu peux trader des contrats expirants et le dernier premier tour qu'il te reste, ou tu peux lâcher moins de choses, mais il faudra alors du détachement émotionnel parce qu'Austin Reaves est adoré ici. Il y a un monde où tu peux faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe et en même temps ce qu'il y a de mieux pour Austin. Il mérite d'être payé et Memphis lui donnerait assurément. Ce serait leur leader et leur meneur ».

On imagine que Rob Pelinka, le vrai General Manager des Los Angeles Lakers, n'apprécie pas forcément de voir Rich Paul faire des suggestions de ce genre... Il est certain que Pelinka va essayer de bouger à la deadline, comme il le fait souvent depuis qu'il a pris les rênes sportives de la franchise. Les interférences ne sont pas forcément là pour lui faciliter la tâche, alors que l'on sait que ses relations avec LeBron James ne sont pas aussi bonnes qu'au début de leur collaboration.

Les Lakers sont sur trois défaites de suite, alors qu'Austin Reaves est blessé pour encore quelques matches.

