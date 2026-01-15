Knicks : Brunson blessé, New York s’effondre et tremble

La soirée de Jalen Brunson a tourné court face à Sacramento. Touché à la cheville droite dès le premier quart-temps, le meneur des Knicks a été contraint de quitter le parquet après quelques minutes de jeu.

Jalen Brunson a vu sa soirée tournée court mercredi contre les Sacramento Kings, sortant après seulement cinq minutes sur une entorse de la cheville droite qui l’a encore gêné cette saison. La star des Knicks, limitée à quatre points, n’est pas revenue après sa sortie en première mi temps et New York a fini par s’incliner 112-101 à l'extérieur, laissant planer l’incertitude sur sa disponibilité future.

Alors que New York était bien parti, Brunson a rapidement boité sur une conduite de balle près de la ligne des trois points, sa cheville se tordant de manière maladroite sans contact. Il a tenté de prolonger sa présence sur le parquet, mais il a été remplacé avec 7:01 à jouer dans le premier quart-temps et conduit au vestiaire. L’équipe l’a ensuite officiellement déclaré forfait à la mi-temps.

Jalen Brunson goes to locker room after fall pic.twitter.com/WqQyjWIb7e — New York Basketball (@NBA_NewYork) January 15, 2026

Avant ce coup d’arrêt, Brunson avait inscrit quatre points en cinq minutes, mettant fin à une série de 18 matchs consécutifs avec au moins 20 points, l’un des piliers offensifs de New York depuis le début de la saison.

Le pivot des Kings, ex-Knicks, Precious Achiuwa, s’est illustré avec un double-double de 20 points et 14 rebonds, tandis que DeMar DeRozan (27 pts) et Zach LaVine (25 pts) ont pesé offensivement pour sceller la victoire des hôtes. Russell Westbrook a également apporté 19 points et 11 passes dans une performance collective qui a capitalisé sur la perte rapide de Brunson.

Pour les Knicks, l’absence de leur meneur a rapidement déséquilibré le jeu. Mikal Bridges (19 pts) et OG Anunoby (15 pts) ont tenté de compenser, mais New York n’a jamais trouvé de rythme, affichant un pourcentage de réussite global en dessous de 40% et souffrant notamment à distance.

C’est un nouveau coup dur pour Brunson, qui avait déjà été écarté des parquets cette saison du fait d'une entorse similaire à la même cheville en novembre. L’incertitude demeure sur son retour, les Knicks indiquant qu’ils l’évalueront au jour le jour.

New York reste mal engagé sans son leader offensif, et le calendrier ne fait pas de cadeau avec une série de confrontations importantes à venir à l’Est. La réponse sur l’état de santé de Brunson sera évidemment scrutée de près dans les prochains jours.

