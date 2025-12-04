Knicks et Spurs à fond sur Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo voit son avenir s’assombrir à Milwaukee : Knicks et Spurs se tiennent prêts à bondir si la star ouvre la porte à un transfert.

La situation se tend autour de Giannis Antetokounmpo. Alors que Milwaukee traverse un début de saison compliqué, la star des Bucks serait finalement prête à quitter sa franchise de coeur. Plusieurs équipes commenceraient à se positionner pour un éventuel transfert si Giannis décidait officiellement de tourner la page. New York et San Antonio seraient prêts à passer à l’action dans les prochaines semaines.

Les Bucks doivent composer avec un bilan décevant et une dynamique en chute libre. Giannis Antetokounmpo, toujours aussi dominant statistiquement, porte une équipe qui peine à trouver un équilibre depuis deux saisons. Le contexte ouvre la porte à toutes les spéculations, d’autant que ses discussions internes sur la suite à donner à son parcours auraient gagné en intensité ces derniers jours.

New York et San Antonio en embuscade

Les Knicks surveillent la situation depuis longtemps et se tiennent prêts à monter une offre conséquente s’il devenait disponible. Leur projet sportif, renforcé par les récentes signatures et un collectif performant, pourrait séduire une superstar à la recherche d’un contexte stable.

Les Spurs, eux, avancent avec une idée claire : associer Giannis à Victor Wembanyama pour former une paire inédite et transformer totalement leur trajectoire. San Antonio dispose des atouts nécessaires, entre jeunes talents et tours de draft, pour se positionner parmi les favoris en cas d’ouverture.

La franchise du Wisconsin refuse pour l’instant d’envisager un départ de son joueur phare, mais la situation sportive et la proximité de la deadline pourraient modifier les priorités. Milwaukee devra bientôt répondre à la question que tout le monde se pose : jusqu’où aller pour retenir Giannis, et combien de temps restera-t-il patient ?

Rien n’est engagé pour le moment, aucune discussion formelle n’a été confirmée. Mais l’intérêt croissant de New York et San Antonio, combiné à l’instabilité actuelle des Bucks, laisse envisager un hiver très mouvementé autour de Giannis Antetokounmpo.

