Les Knicks et les Hawks ont fini leur série sur un début de bagarre

Le dernier match de la série entre les Hawks et les Knicks a connu quelques moments de tension, notamment en fin de première mi-temps.

C'est fait, les Atlanta Hawks ont éliminé les New York Knicks en cinq manches. Si le premier match de la série était très serré, avec un game winner de Trae Young au Madison Square Garden qui a beaucoup fait parler, les rencontres suivantes ont finalement montré qu'une équipe était tout de même bien supérieure à l'autre. Mais ce que l'on retiendra aussi de ces duels, c'est l'animosité entre les deux formations. Avec pas mal de petites piques, de gestes, de trashtalks, etc. Et ça a même failli se finir sur une bagarre.

No love lost between Trae and Reggie Bullock 😅 pic.twitter.com/f4HQmxOBUb — Bleacher Report (@BleacherReport) June 3, 2021

Des bousculades qui mènent à un début de mêlée générale. Pas de vrais coups échangés, et tant mieux. Mais ça fait plaisir de retrouver cette atmosphère tendue de playoffs au Garden.

Trae Young clôture le show par une révérence, Reggie Miller a un héritier