Les Knicks sur la piste d’un ancien 6ème homme de l’année ?

Les New York Knicks ont du mal à trouver la bonne formule cette saison. Après un exercice 2020-2021 très prometteur, la franchise new-yorkaise peine à confirmer. Avec un bilan de 13 victoires pour 16 défaites, les hommes de Tom Thibodeau déçoivent.

Et pour trouver des solutions, des mouvements sont attendus dans les semaines à venir. Et sans surprise, quelques noms commencent à faire parler dans les médias. Ainsi, d'après les informations du journaliste du New York Post Marc Berman, Eric Gordon se trouve dans le viseur des Knicks !

Actuellement aux Houston Rockets, l'arrière incarne une cible atteignable. En reconstruction, les Texans seront partants pour discuter d'un trade du vétéran de 32 ans. Mais il faudra bien évidemment sacrifier de jeunes atouts (ou des choix de Draft).

Car de son côté, l'ancien 6ème homme de la NBA conserve un bon niveau. A l'image de son récent carton à 32 points, il peut encore faire très mal. Et surtout, avec son adresse à longue distance, il représente donc un profil recherché dans la Ligue.

A New York, le meneur Derrick Rose militerait très sérieusement pour sa venue. Ancien partenaire d'Eric Gordon en AAU, D-Rose, très proche de Thibodeau, le voit comme un renfort nécessaire pour relancer la machine Knicks.

