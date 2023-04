Les Knicks officiellement qualifiés pour les playoffs !

Vainqueurs des Washington Wizards (118-109) la nuit dernière, les New York Knicks sont mathématiquement assurés de jouer les playoffs.

Les New York Knicks joueront les playoffs. Ils ont validé leur ticket en battant les Washington Wizards (118-109) sous l’impulsion des 27 points de Jalen Brunson et de Quentin Grimes. La franchise de Manhattan est désormais certaine de finir dans le top-6 de la Conférence Est, et donc d’éviter le play-in.

Ce n’est pas vraiment une surprise au vu du niveau de jeu et de régularité affiché par les joueurs de Tom Thibodeau, notamment depuis janvier. Ils ont remporté 27 des 42 matches disputés en 2023. Seuls les Milwaukee Bucks, Philadelphia Sixers, Denver Nuggets et Boston Celtics – quatre candidats au titre – présentent un meilleur bilan sur la même période.

Mais se qualifier pour les playoffs reste une belle performance à l’échelle de l’Histoire récente de la franchise new-yorkaise. Les Knicks ne se sont qualifiés qu’une fois au cours des dix dernières années : il y a deux ans, quand ils ont fini quatrièmes à l’Est avant de sortir dès le premier tour.

« C’est un très bel accomplissement mais ce n’est qu’un objectif parmi d’autres », tempère le coach.

Une manière de faire comprendre que, cette fois-ci, les Knicks ne veulent pas juste faire de la figuration. Ils devraient terminer cinquièmes de leur Conférence et vont donc affronter, sauf surprise, les Cleveland Cavaliers au premier tour. Une série qui s’annonce équilibrée et donc très intéressante.

Les Cavaliers de Donovan Mitchell – convoité par les Knicks l’été dernier – ont plus de talents sur le papier. Mais les troupes new-yorkaises auront peut-être moins de pression en étant dans la peau des outsiders. Ils ont une carte à jouer. En tout cas, les dirigeants, le staff et les joueurs ont réussi leur pari. L'arrivée de Brunson, signé pour 104 millions sur 4 ans lors la dernière intersaison, a changé la donne pour le groupe, où il s'est rapidement affirmé comme un leader en plus d'un potentiel All-Star sur le terrain. Les Knicks vont jouer les playoffs pour la septième fois depuis 2000, année de leur dernière participation aux finales de Conférence. Alors, ça reste forcément un mini-événement qui se fête.

