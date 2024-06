Kobe Bryant détestait JJ Redick et lui a pourri un camp d’entraînement

Alors que JJ Redick vient d'être nommé head coach des Los Angeles Lakers, on peut se demander quelle aurait été la réaction de l'un des plus grands joueurs de la franchise s'il avait été parmi nous aujourd'hui. Kobe Bryant détestait apparemment Redick du temps où ils étaient joueurs. Carmelo Anthony a raconté le souvenir d'un camp d'entraînement avec Team USA lors duquel le Black Mamba a tout simplement mis la misère à l'arrière du Magic de manière tout à fait volontaire.

"Kobe ne pouvait pas supporter JJ Redick. J'espère que quelqu'un pourra confirmer mon histoire (rires). Les gens qui étaient là savent. Kobe a pris les choses personnellement avec Redick à l'entraînement. Il en a eu marre que Coach K parle sans cesse de lui. Il a pris ça personnellement au point de traverser les écrans à fond, de ne pas lui donner la balle, de lui faire des putains de fautes...

Je lui disais : mais pourquoi tu fais ça au petit jeune ?! Il me répondait : 'J'emmerde cet enfoiré. Coach K n'arrête pas de parler de lui et il le ramène pour faire ses trucs. Je vais lui montrer'. Kobe n'a pas laissé JJ Redick marquer pendant l'entraînement", raconte Melo dans l'émission 7PM in Brooklyn.

JJ Redick est le nouveau coach des Lakers ! Et maintenant ?

On imagine que les relations se sont probablement détendues par la suite. JJ Redick avait d'ailleurs expliqué chez The Flagrant que Kobe Bryant avait étudié son shoot pendant ce fameux camp.

"Après quinze minutes de ma séance de tirs, j'ai réalisé qu'il était en train de m'observer, de regarder comment j'attrapais la balle, mon footwork... Il essayait de prendre des informations. Il était tout le temps en train d'apprendre".