Le dernier SMS envoyé par Kobe Bryant à Michael Jordan

Plus d’un an après la mort de Kobe Bryant, Michael Jordan refuse toujours d’effacer le dernier message que lui a envoyé le Black Mamba.

Kobe Bryant va rentrer au Hall Of Fame. Et, comme un symbole, c’est Michael Jordan, son icône, son modèle, son grand-frère, qui va l’y introduire presque dix huit mois après le décès de la superstar des Los Angeles Lakers. Ça promet évidemment un moment d’émotion pour le sextuple champion NBA qui garde dans sa mémoire celui qu’il avait pris comme disciple quand le jeune homme ambitieux, insolent et sûr de lui à son arrivée chez les pros.

MJ ne passe pas une journée sans penser à lui et il avoue regarder de temps en temps sa dernière conversation SMS avec le Black Mamba. Une discussion qu’il a accepté de partager lors d’une interview pour ESPN.

« - Kobe : La tequila était vraiment bonne

- Jordan : Merci mon frère.

- Kobe : Oui monsieur. Ta famille va bien ?

- Jordan : Impec et toi ?

- Kobe : Tout roule.

- Jordan : Bonnes vacances, j’espère qu’on pourra vite s’attraper. Coach Kobe ??!

- Kobe : Toi aussi mec. Hey, coach, je suis justement assis sur le banc là et on est en train de gagner 45-8. »

Kobe Bryant coachait sa fille Gianna, elle-aussi décédée lors de l’accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à 9 personnes. Ce dernier échange, Michael Jordan n’arrive toujours pas à l’effacer de son téléphone, et encore moins de sa mémoire. Comme il le disait lui-même lors de la cérémonie en hommage de l’ancienne légende : « Quand il est mort, une partie de moi est partie aussi. »

Undefeated et Nike célèbrent l’entrée de Kobe Bryant au Hall Of Fame