Le maillot de Pau Gasol va rejoindre celui de son ami Kobe Bryant dans les hauteurs de la Crypto Arena le 7 mars prochain. Les Los Angeles Lakers ont annoncé cette nouvelle cette semaine et elle ravira les nostalgiques de l'époque où l'Espagnol et le Black Mamba ont redoré le blason de la franchise en remportant deux titres NBA consécutifs en 2009 et 2010.

Lors des Oscars 2018, lors desquels il avait remporté un trophée pour son film d'animation "Dear Basketball", Kobe Bryant avait fait cette prophétie au sujet de Pau Gasol, alors pas encore retraité.

"Il n'y a aucun débat. Lorsque Pau prendra sa retraite, son numéro sera retiré par les Lakers et mis à côté du mien. Je n'aurais jamais gagné ces titres sans lui et les Lakers non plus. J'ai vraiment hâte du jour où on pourra le voir au centre du terrain en train d'assister à ça, devant tous les fans qui l'ont soutenu pendant toutes ces années. Ce sera génial".

Malheureusement, Kobe Bryant ne sera pas de la fête et on sait que ce sera un déchirement pour Pau Gasol. L'intérieur catalan est resté très proche de la famille de Kobe depuis sa tragique disparition en janvier 2020. Vanessa Bryant et ses filles continuent de l'appeler Tonton Pau et il vient fréquemment leur rendre visite.

Ce 7 mars 2023 sera évidemment chargé en émotion et en souvenirs de Kobe, avec lequel Gasol a formé un tandem dévastateur et entretenu une belle et sincère amitié.

"There’s no debate. Pau, when he retires, he will have his [Lakers] number in the rafters next to mine." - Kobe Bryant pic.twitter.com/0AIhRkKoZi — Kobe Highlights & Motivation (@kobehighlight) August 17, 2022

