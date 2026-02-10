Kon Knueppel a franchi la barre des 1 000 points en NBA, devenant le premier rookie à y parvenir cette saison avec Charlotte.

La saison rookie de Kon Knueppel continue de s’inscrire dans l’histoire. Le joueur des Charlotte Hornets a atteint un nouveau palier symbolique en devenant le premier rookie de la saison à dépasser la barre des 1 000 points en NBA.

Grâce à ses 20 points inscrits lors de la défaite 110-104 face aux Detroit Pistons, Knueppel a atteint ce total en seulement 53 matches. Une performance qui le place comme le quatrième joueur le plus rapide à atteindre les 1 000 points en carrière depuis 2020, derrière Zion Williamson (44 matches), Victor Wembanyama (49 matches) et Paolo Banchero (51 matches).

À seulement 20 ans, Knueppel réalise une saison pleine sous le maillot des Hornets. Il tourne actuellement à 18,9 points, 5,5 rebonds et 3,5 passes décisives de moyenne, tout en affichant une adresse remarquable à trois points avec 42,8 % de réussite. Des chiffres qui confirment son impact immédiat dans la rotation de Charlotte.

Ce nouveau cap intervient à quelques jours d’un autre rendez-vous symbolique pour le jeune arrière. Kon Knueppel participera en effet au NBA 3-Point Contest lors du All-Star Weekend, avec l’opportunité de devenir le premier rookie à remporter le concours. Une occasion supplémentaire de marquer une saison déjà hors normes.

