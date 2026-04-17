Kristaps Porzingis incertain avant le match décisif face aux Suns

À la veille du match décisif face aux Suns, un doute entoure la présence de Kristaps Porzingis côté Warriors.

Les Warriors ont arraché leur survie face aux Clippers et s’offrent une dernière chance d’accrocher les playoffs. Mais à l’approche de ce duel couperet contre les Suns (cette nuit à 4h), Golden State pourrait devoir composer sans l’un de ses éléments importants : Kristaps Porzingis.

Le pivot letton est actuellement listé avec une douleur à la cheville droite, ce qui fait planer un doute sur sa participation à ce match décisif. Une incertitude gênante pour les Warriors, tant Porzingis avait pesé lors de la victoire contre les Clippers. Aligné dans le cinq majeur, il avait compilé 20 points à 8 sur 12 au tir, avec 5 rebonds, 5 passes et 2 contres en 28 minutes, apportant une présence précieuse des deux côtés du terrain.

Arrivé en cours de saison, Porzingis n’a toutefois jamais vraiment trouvé de continuité, limité à 32 matches en saison régulière, dont seulement 15 sous le maillot de Golden State. Sur cette période, il tournait à 16,1 points, 5,2 rebonds et 1,2 contre de moyenne, avec une adresse extérieure correcte, mais surtout un impact fluctuant lié à ses soucis physiques.

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Avant même le play-in, le joueur reconnaissait ne pas être dans une condition optimale.

« Mon poids et mon rythme. Je n’ai pas vraiment joué et je suis relativement en bonne santé, je dirais, à part le poignet et ça, mais oui, je dois honnêtement perdre quelques kilos. Je sais que ça peut paraître étrange parce que toute ma carrière, on m’a dit de prendre du poids. J’ai essayé, mais ça n’aide pas ma mobilité. Quand je suis plus léger, comme à Boston, c’est là que je bouge le mieux et que je suis le plus efficace. »

Dans un match où chaque détail comptera, l’éventuelle absence de Porzingis pourrait peser lourd pour Golden State, déjà dépendant de ses leaders extérieurs. Face à une équipe des Suns elle aussi touchée par quelques incertitudes physiques, l’équilibre pourrait se jouer sur ces ajustements de dernière minute.

Une chose est sûre : les Warriors avancent sur un fil, et la disponibilité de leur intérieur pourrait bien faire basculer leur destin.