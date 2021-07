Kristaps Porzingis explique son rôle, la frustration est palpable

Kristaps Porzingis est un sujet épineux aux Dallas Mavericks. Le Letton ne serait pas tout à fait sur la meme longueur d’onde que Luka Doncic, le visage de la franchise. Ses performances sont aussi en-deçà des attentes liées à son contrat maximum signé en 2019. Surtout en raison de ses nombreuses blessures. Autrefois un All-Star aux New York Knicks, le Letton est de moins en moins impactant en attaque. Mais il assure aussi que c’est tout simplement le rôle que lui ont donné les coaches depuis son arrivée dans le Texas.

« Au début c’était difficile pour moi d’accepter un rôle réduit comme ça. On m’a mis dans le corner et j’ai fait mon boulot comme un vrai soldat », confie l’intéressé à la télévision de son pays. « On m’a dit que comme Kawhi Leonard défendait sur moi, ce serait bien que j’étire les lignes en attaque. Et que je pouvais attaquer la peinture si j’avais une opportunité. Le jeu ne passait pas du tout par moi. Mais je pouvais l’accepter si c’était ce qu’il fallait faire pour gagner. »