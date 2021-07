Les Mavs croient encore en Kristaps Porzingis, « injustement calomnié »

Depuis plusieurs semaines, le bruit court que Kristaps Porzingis et Luka Doncic ont du mal à s'entendre sur et en dehors du terrain. On entendait même dire que le Letton pourrait être échangé durant l'intersaison. Il n'en sera rien.

Mark Cuban et Jason Kidd, le nouveau head coach des Dallas Mavericks ont évoqué son cas jeudi en conférence de presse. Le message est clair : la franchise croit en Porzingis et en son entente avec Doncic. C'est Cuban qui a dégainé le premier, en laissant entendre que les soucis avec l'ancien joueur des Knicks venaient sans doute des médias et de Rick Carlisle.

"Je pense que Kristaps Porzingis a été injustement calomnié. Pendant les playoffs, il a fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire".

Jason Kidd a lui montré un vrai enthousiasme à l'idée de ramener l'intérieur à son meilleur niveau. Tout en s'assurant que cela fonctionne correctement avec Luka Doncic, bien entendu...

"Je crois qu'il est impatient et prêt à travailler. Vous allez voir un Kristaps Porzingis différent. L'été va être positif pour lui. Il est en forme et est heureux de l'opportunité qui se présente. Pour moi, il est le parfait complément de Luka. Il a un arsenal que peu d'autres ont en NBA. En tant que coach je suis impatient de pouvoir travailler avec lui".

Calomnié ou non, Porzingis a tout simplement été sportivement décevant pendant les playoffs. Lors de la série contre les Los Angeles Clippers, il n'a tourné qu'à 13.1 points et 5.4 rebonds de moyenne, loin de son 20&9 de saison régulière, même s'il n'y a joué que 43 matches. On n'a pas non plus senti de connivence particulière avec Doncic, ce qui est quand même un souci pour un joueur avec le statut et le salaire d'un n°1 bis.

Jason Kidd a du pain sur la planche, notamment sur ce dossier.

