Luka Doncic et Kristaps Porzingis, un divorce inévitable ?

Si leur association était prometteuse sur le papier, Luka Doncic et Kristaps Porzingis ne fonctionnent pas vraiment bien ensemble et ne s’entendent pas.

Dans la vie, tout n’est pas aussi beau et simple que ça en a l’air. Sur le papier, le duo formé par Luka Doncic et Kristaps Porzingis s’annonçait redoutable. Deux jeunes stars européennes capables de se compléter pour mener les Dallas Mavericks vers les sommets. Un extérieur et un intérieur. Deux scoreurs. Une évidence ? Et bien non.

La réalité, c’est que les deux joueurs peinent à fonctionner sur le terrain. Avec Porzingis souvent relégué au rôle de poseur d’écran et de shooteur extérieur. Et au final, la franchise texane aurait bien besoin d’un autre lieutenant de luxe pour son prodige slovène.

Mais en plus de ça, Porzingis et Doncic ne seraient pas réellement proches. Et encore, c’est un euphémisme. « Ils ne s’aiment pas », confie Tim MacMahon lors de son passage au sein du podcast d’ESPN. Cette mésentente, Mark Cuban l’avait déjà avoué en évoquant publiquement les différences de personnalité entre ses deux All-Stars. Mais tout en nuançant.

Là, MacMahon ne prend pas de pincettes : il dit clairement ce qui semble de plus en plus clair. Même si, encore une fois, ce n’est peut-être pas aussi évident. Luka Doncic et Kristaps Porzingis s’entendraient peut-être mieux si le second jouait mieux et si le premier passait plus la balle. Cependant, on a du mal à les voir cohabiter sur la durée à Dallas.

