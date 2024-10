Les résultats de la nuit en NBA, celle de Jonathan Kuminga

76ers @ Magic : 99-114

Knicks @ Wizards : 117-118

Raptors @ Nets : 116-112

Cavaliers @ Bulls : 137-139 (après OT)

Heat @ Grizzlies : 114-109

Jazz @ Trail Blazers : 86-124

Lakers @ Warriors : 74-132

Jonathan Kuminga et les Warriors surclassent l'équipe C des Lakers

- Avant le début de la saison, JJ Redick a décidé de terminer cette préparation sans ses meilleurs joueurs. Le verdict ? Ses jeunes ont subi une véritable fessée sur le parquet des Golden State Warriors (74-132) ! Si Bronny James (17 points à 7/17) a enfin pu se montrer, les Angelenos n'ont quasiment pas existé.

En face, même sans Stephen Curry, les Dubs ont déroulé afin de terminer cette présaison invaincue. Grâce notamment à Jonathan Kuminga (17 points), Andrew Wiggins (13 points), Buddy Hield (14 points), Moses Moody (14 points) ou encore Brandin Podziemski (16 points).

A noter que le Français des Lakers Armel Traoré a profité du turnover de Redick pour jouer 28 minutes : 6 points (2/8 aux tirs) et 7 rebonds.

Bronny had his best performance yet in the Lakers’ preseason finale 👀🔥 17 PTS, 4 REB, 3 STL 🙌 pic.twitter.com/ybigQRJfCZ — Bleacher Report (@BleacherReport) October 19, 2024

- Un autre Français s'est signalé : Rayan Rupert, impactant (20 points), lors de la victoire des Portland Trail Blazers sur le parquet du Utah Jazz (124-86). Avec des titulaires peu performants en moins de 20 minutes, la franchise de Salt Lake City a totalement coulé. A l'image d'un Lauri Markkanen (5 points) très brouillon (1/9 aux tirs).

En face, les Blazers se sont régalés avec le gros double-double de Donovan Clingan (14 points, 20 rebonds), l'apport de Jerami Grant (18 points en 23 minutes) et donc l'impact de Rupert en sortie de banc. A l'inverse, Scoot Herderson a sérieusement arrosé : 6 points à 2/13 aux tirs.

Les Bulls vainqueurs en prolongation, Dadiet se montre aussi

- Une préparation catastrophique pour les Cleveland Cavaliers. La franchise de l'Ohio a enchaîné une 4ème défaite consécutive face aux Chicago Bulls (137-139, après OT). Un revers concédé après... une prolongation !

Malgré les efforts de Jarrett Allen (25 points, 16 rebonds) et d'Evan Mobley (15 points, 10 rebonds), les Cavs ont eu du déchet aux tirs. On pense à Donovan Mitchell (22 points mais à 8/21), mais aussi à Caris LeVert (9 points à 3/10).

En face, les Bulls ont pu compter sur un 5 majeur performant : tous les joueurs ont plus de 10 points. Avec un joli double-double de Nikola Vucevic (18 points, 12 rebonds). Puis en sortie de banc, deux hommes ont fait la différence : Jalen Smith (14 points) et surtout Lonzo Ball !

En 16 minutes, le meneur a eu un bel impact avec 11 points, 3 passes décisives et 3 rebonds. A noter un record : les Bulls ont pris 56 tirs (19 marqués) à trois points sur ce match.

- Dans le même temps, les New York Knicks se sont inclinés chez les Washington Wizards (117-118). La première défaite des New Yorkais sur cette préparation malgré les belles performances de Jalen Brunson (27 points) et de Karl-Anthony Towns (22 points, 12 rebonds).

En sortie de banc, Pacôme Dadiet a probablement marqué des points auprès de son coach Tom Thibodeau : 10 points et 3 rebonds en 17 minutes. En face, Jordan Poole (16 points en 18 minutes) a fait son show. Mais la différence a été réalisée par un trio de remplaçants : Jared Butler (14 points), Johnny Davis (14 points) et Justin Champagnie (11 points).

Banchero et Barnes montent en puissance

- A quelques jours du début de la saison NBA, l'Orlando Magic a profité de Philadelphia Sixers diminués pour se tester (114-99). En 24 minutes, Paolo Banchero (21 points, 6 rebonds) s'est fait plaisir, malgré les imprécisions de Franz Wagner (6 points à 3/10) à ses côtés.

Malgré un banc très ouvert chez les Floridiens, les Sixers ont peiné à recoller dans cette partie. Kelly Oubre (17 points) s'est pourtant bien débrouillé, mais il était très seul. Brouillon (2/7 aux tirs), Guerschon Yabusele n'a pas eu l'impact attendu en 17 minutes. Mais le Français a tout de même compilé 9 points et 6 rebonds.

- Sans vraiment forcer, les Toronto Raptors ont pris le meilleur sur les Brooklyn Nets (116-112). Malgré un temps de jeu limité pour le 5 majeur des Canadiens, Scottie Barnes (21 points) et Ochai Agbaji (16 points) ont fait le boulot.

En face, les Nets ont résisté par un homme : Cam Johnson (32 points). De son côté, Cam Thomas (13 points) a surtout arrosé (3/10 aux tirs). A noter que Ben Simmons s'est plutôt bien comporté en 25 minutes : 4 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 1 contre.

- Enfin, le Miami Heat l'a emporté sur le parquet des Memphis Grizzlies (114-109). Un succès acquis sans l'intégralité des cadres, laissés au repos. Même imprécis (5/17 aux tirs), Pelle Larsson (14 points) a été intéressant.

Tout comme Josh Christopher (17 points), Kelel Ware (16 points) et Nassir Little (15 points). En face, le 5 majeur des Grizzlies a eu un temps de jeu limité. Desmond Bane (19 points) et Ja Morant (17 points) ont d'ailleurs été bons. Mais le banc de Memphis a été en souffrance...

